7 км трассы Воротынец-Спасское-Сергач отремонтируют в Нижегородской области

В Сергачском районе Нижегородской области участок дороги Воротынец-Спасское-Сергач протяженностью 7 километров отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках проекта подрядчиком уже была проведена работа по снятию старого асфальтобетонного покрытия. В дальнейшем планируется выполнить засыпку ям щебнем, совершить подсыпку и планировку обочин. Кроме того, будет выполнена укладке нового асфальта и нанесение горизонтальной разметки со светоотражающими элементами.

- Работу подрядчика мы оцениваем достаточно высоко. Ремонт он выполнил качественно, в соответствии со всеми нормативами. Для оперативности на объекте трудились 25 человек, применялось 20 единиц техники, - рассказал руководитель Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

Обошлось по госконтракту это в 30,7 миллионов рублей.

Напомним, что контракты на проведение дорожных работ были подписаны губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в 2019 году. Это позволило подрядным организациям рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

Так, в Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 км.

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