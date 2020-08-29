Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве по проекту «Великий Волжский путь» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

29 августа 2020 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по межрегиональному туристскому проекту «Великий Волжский путь» между федеральным туроператором и регионами Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Великий Волжский путь – это очень важный проект для развития туризма в регионах Приволжского федерального округа. Нижегородскую область многое объединяет с соседними регионами: это и географическая, и историческая, и культурная общность, и национальная самобытность, и, конечно же, река Волга. Я уверен, что проект поспособствует продвижению и развитию перспективных межрегиональных круизных направлений, – подчеркнул глава департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Подписанный документ будет содействовать взаимному обмену опытом и информацией в рамках реализации проекта, а также поспособствует в продвижении и популяризации межрегионального туристского проекта «Великий Волжский путь».

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