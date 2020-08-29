В Нижегородскую область с рабочим визитом прибыл Дмитрий Чернышенко Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетили ситуационный центр в Сарове, где оценили возможности цифровой платформы «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Развитию технологий «Умного города» в Нижегородской области уделяется особое внимание. Регион - один из общероссийских лидеров в сфере IT-разработок, и вполне естественно, что у нас уже есть первые реализованные проекты. «Умный город» предусматривает внедрение различных сервисов. Граждане получают возможность не только, например, отслеживать работу общественного транспорта, но и контролировать решение городских проблем. «Умный город» - это и более эффективная работа коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций, - рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, Дмитрию Чернышенко представили проект «Цифровой регион», направленный на цифровизацию городской среды в субъектах Российской Федерации, проект «Большой Саров» - по развитию городской территории Сарова, а также комплекс цифровых туристических сервисов.

Вице-премьер отметил зрелость продемонстрированных решений в сфере туризма и выразил уверенность в необходимости их масштабирования.

Глава региона, в свою очередь, сообщил, что подобные цифровые платформы будут внедряться и в других муниципалитетах региона. Он отметил, что очень важным направлением является и создание с помощью современных технологий комфортной городской среды для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

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