Архитектор Артем Слюсаревский прокомментировал проект благоустройства «Швейцарии» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Лучшие архитекторы со всей России, участвующие в программе «Архитекторы.рф», посетили парк «Швейцария» 17 августа 2020 года. Специалисты ознакомились с проектом благоустройства парка и проконтролировали ход реализации работ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- В подобных проектах важна историческая преемственность, бережное отношение к наследию. Проектировщики очень грамотно проанализировали исторический контекст, который связан с парком «Швейцария». Сочетание этого подхода с современными стандартами благоустройства, я уверен, обеспечат отличный результат, – оценил проект комплексного благоустройства парка «Швейцария» управляющий партнер архитектурно-строительного бюро CG GARNET Артем Слюсаревский.

Напомним, что ранее в Нижнем Новгороде в тестовом режиме начал работу информационный центр по вопросам благоустройства парка «Швейцария, где любой желающий может получить информацию о том, какие работы ведутся в данный момент на территории парка и какие планируются дальше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.