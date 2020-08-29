Сначала этого года в Нижегородской области потерялось 243 человека

На пресс-конференции 28 августа 2020 года руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин рассказал о том, что в Нижегородской области с начала этого года потерялось 243 человека. В частности, только за июль поступило 74 заявки на поиск.

В настоящее время, из общего числа потерявшихся живыми было найдено 193 человека. Погибшими найдено 26 человек, о судьбе ещё 23 человек до сих пор ничего неизвестно.

Также Сергей Шухрин отметил, что примерно 10 процентов пропавших людей так никогда и не удается найти, а причины их пропажи остаются неизвестными.

Причины большинства пропаж укладываются в стандартные схемы: несчастные случаи, проблемы со здоровьем, криминальные обстоятельства, ДТП, ошибки в коммуникациях и ориентировании по лесу.

Отметим, что в этом году 162 человека потерялось городе, а 81 — в лесу. Причем, в основном, люди пропадают в лесах Богородского, Борского, Семеновского и Чкаловского районов.

Отдельно Сергей Шухрин отметил, что часто заявки на поиск приходят из садоводческого товарищества «Ягодное» Богородского района, где находится 600-700 домов, а вокруг труднопроходимый лес. В таких чащах волонтеры обычно закрепляют стрелки, по которым заблудившиеся могут выбраться, но пока указателей не хватает. На данный момент изготовлено ещё около 600 табличек, но волонтеров слишком мало, чтобы развесить их все.

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