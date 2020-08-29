За минувшие сутки было выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19

По данным на 29 августа 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 121 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 24 595 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных Covid-19 в Нижегородской области достигло 27 407 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 465 человек. За минувшие сутки не смогли побороть коронавирусную инфекцию еще пятеро нижегородцев.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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