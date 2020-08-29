На подъезде к Навашино ограничат движение грузового транспорта Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 28 сентября 2020 года до 30 сентября 2021 года ограничат движение грузового транспорта на участке от пересечения улицы Трудовой и улицы Заречной в городе Навашино до пересечения автомобильных дорог 22К-0039 и 22К-0125 в деревне Покров. Произойдет это по причине строительства нового моста через реку Велетьма.

Согласно информации, легковые автомобили смогут осуществлять движение по временному объезду в районе строительства, а вот водителям грузового транспорта придется двигаться через деревню Малое Окулово.

Напомним, что ранее мы сообщали о временном прекращении движения транспорта на участках дороги по улице Тургенева в Нижнем Новгороде в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.