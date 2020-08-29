Плановая госпитализация пациентов возобновляется в Приволжском медицинском центре

Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России возобновляет госпитализацию пациентов в свои стационары. Такое решение принято на основании перехода Нижегородской области на второй этап ограничений, а также в связи с распоряжением правительства РФ о восстановлении плановой работы медицинских организаций. Об этом сообщает пресс-служба ПОМЦ.

В частности, работу начнёт клиническая больница №2, которая ранее занималась приемом пациентов с COVID-19. Стоит отметить, что в учреждении был проведен комплекс мероприятий с целью обеспечения безопасности пациентов и персонала, включая тотальную дезинфекцию.

В настоящее время во всех стационарах ПОМЦ проводится обязательное тестирование пациентов на наличие коронавирусной инфекции, а размещение происходит с соблюдением норм эпидемиологической безопасности.

Также проведение приема пациентов устроено так, чтобы одномоментно в учреждении находилось минимальное количество людей.

Напомним, что все учреждения ПОМЦ с апреля 2020 года были временно перепрофилированы в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Плановая госпитализация пациентов была приостановлена, кроме тех случаев, где отсрочка оказания медицинской помощи могла повлечь угрозу жизни и здоровью пациента.

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