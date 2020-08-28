Более 5 млн. рублей выделено на проведение капремонта станции скорой помощи в Красных Баках

На капитальный ремонт станции скорой медицинской помощи в Краснобаковской центральной районной больнице выделено более 5 млн рублей. Ремонт осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках программы капитального ремонта медицинских учреждений на 2020-2022 годы, которая была разработана и воплощается в регионе по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главного врача ЦРБ Людмилы Быстровой, капитальный ремонт будет включать в себя внутренние работы, в том числе увеличение количества необходимых помещений, а также обустройство подъездного блока для машин санитарно-медицинской помощи с целью быстрой и удобной транспортировки «носилочного» пациента в приемный покой, где находится дежурный врач.

«После ремонта мы сможем улучшить условия труда для своих сотрудников, что, несомненно, сказывается на качестве их работы. Но самое главное, что наши пациенты будут находиться в комфортных условиях», - добавила главный врач больницы Людмила Быстрова.

В дальнейшем на станции скорой медицинской помощи будут заменены противопожарные двери и эвакуационные лестничные клетки.

На время ремонта отделение скорой помощи переведено в другую часть здания Краснобаковской ЦРБ и работает в обычном режиме. Завершить работы планируется к концу 2020 года.

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