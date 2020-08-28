В Вачской средней школе капитально отремонтированы два корпуса

В региональном министерстве образования науки и молодежной политики подтвердили, что комиссионная приемка школ в Нижегородской области завершена. Все школы начинают новый учебный год в очном режиме. Так, лично оценить готовность Вачской средней общеобразовательной школы приехала и.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

В 2020 году в Вачской средней общеобразовательной школе в рамках национального проекта «Образование» реализуются такие федеральные проекты, как «Цифровая образовательная среда» - по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды и «Успех каждого ребенка» - по созданию новых мест дополнительного образования детей.

«Для реализации основной образовательной программы в нашей школе полностью оборудованы и оснащены 40 учебных кабинетов. Есть два современных компьютерных класса и два лингафонных кабинета. Для реализации задач национального проекта «Образование» оборудованы два кабинета цифровой образовательной среды, два кабинета «Точки роста» и два кабинета для дополнительного образования. В школе есть два современных спортивных зала, библиотека, сенсорная комната, актовый зал. Мы постарались создать все условия, чтобы ребятам было интересно здесь учиться и развиваться», - рассказала Елена Трущева.Школа оборудована современной системой пожарной сигнализации, пультовой охраной, тревожной кнопкой, внутренним и наружным видеонаблюдением, работает служба охраны и медицинский кабинет.

Помимо этого, к новому учебному году благоустроена школьная территория, здесь появились площадки для подвижных игр и спокойного отдыха.

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