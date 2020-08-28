В Мининском университете выпустили первых студентов, обучающихся по российско-китайской программе

В нижегородском педагогическом университете имени Минина 28 августа вручили дипломы первым выпускникам, обучающимся по программе двойного бакалавриата. В рамках данной программы все они проходили двухгодичные стажировки на базе вуза-партнера в Китае. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

- Данная программа была реализована Мининским университетом совместно с Аньхойским педагогическим университетом, - сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. – Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству Нижегородской области и провинции Аньхой.

По словам главы департамента, еще в прошлом году отметили пятилетие со дня подписания соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Кстати Ольга Гусева предложила в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода провести совместные мастер-классы, семинары и лекции с китайскими партнерами.