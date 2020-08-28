В Нижнем Новгороде будет временно ограничено движение транспорта

На участках дороги по улице Тургенева будет временно прекращено движение транспорта в связи ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Работы на этой улице будут проводиться поэтапно. Так, с 08.00 31 августа до 20.00 13 сентября будет ограничено движение транспорта на участке дороги от дома №7 площади Сенной до дома №2 улицы Новосолдатской.

С 08.00 3 сентября до 20.00 11 сентября движение транспорта будет временно прекращено на участке дороги от переулка Бойновского до дома №24Б улицы Тургенева.

С 08.00 12 сентября до 20.00 18 сентября – на участке дороги от дома №24Б до дома №7.

С 08.00 14 сентября до 20.00 18 сентября – на участке дороги от дома №1 до дома №2 улицы Новосолдатской.

С 08.00 19 сентября до 20.00 27 сентября – на участке дороги от дома №12 улицы Новосолдатской до дома №15 площади Сенной.

С 08.00 28 сентября до 20.00 6 октября – напротив дома №7.

С 08.00 7 октября до 20.00 13 октября – от дома №1 до дома №3.

С 08.0014 октября до 20.00 18 октября – от дома №7 до дома №3.

На Сухопутной движение будет ограничено с 08.00 29 августа до 22.00 13 сентября.

С 08.00 14 сентября до 22.00 28 сентября движение транспорта будет временно прекращено на участке от бульвара Заречного до дома №2 по улице Сухопутной.

08.00 29 сентября до 22.00 21 октября – у домов №1 и №3 по бульвару Заречному.

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