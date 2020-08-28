Нижегородская Усадьба Рукавишниковых приглашает гостей

1 сентября в Усадьбе Рукавишниковых начнет работу выставка «Пером и шпагой», приуроченная ко Дню знаний. В экспозиции представят около десяти ценных книг из библиотеки Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса. Ныне книги хранятся в собраниях музея-заповедника и областной библиотеки им. В.И. Ленина.

В парадном фойе музея будут показаны книги, лично принадлежавшие графу Аракчееву, издания, по которым учились воспитанники кадетского корпуса и книги, авторство которых принадлежит выпускникам кадетского корпуса.

Выставка проработает всего месяц – до октября 2020 года.

А 3 сентября в 11:00 в Историческом парке "Россия - моя история" откроется мультимедийная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

В 8 залах экспозиции в Главном ярмарочном доме более 200 шедевров живописи мастеров XX века оживут с помощью современных цифровых технологий и оборудования.

Выставка проработает с 3 сентября по 1 ноября 2020 года.

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