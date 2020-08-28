Три участка дороги Сергач-Пильна в Нижегородской области отремонтировали в рамках нацпроекта

Три участка дороги Сергач-Пильна отремонтировали в Сергачском районе Нижегородской области благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Общая протяженность всех отремонтированных участков составляет 4,4 километра, работы приняли эксперты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области совместно с ГИБДД.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, дорога, о которой идет речь, проходит через Сергач, к ней примыкают несколько социально значимых объектов - школа, стадион, парк, поэтому интенсивность движения здесь очень высока.

- Важно было провести основные работы очень оперативно. Подрядчик с этой задачей справился, компании потребовалось 4 дня. То есть, неудобства для жителей и автомобилистов удалось минимизировать, - отметил глава региона.

За это время на участках уложили новый асфальт и нанесли разметку. К 1 сентября на одном из участков, который проходит рядом со школой, будет оборудован пешеходный переход и установлен светофор для обеспечения безопасности детей и их родителей.

Стоимость ремонта по госконтракту составила 13,1 млн рублей.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в Нижегородской области включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

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