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Еще 133 нижегородца заболели коронавирусом за минувшие сутки

Почти в два раза больше – выздоровели
Елена ЛазареваЕленаЛазарева
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По количеству заболевших за сутки Нижегородская область продолжает занимать самые высокие строчки всероссийского рейтинга

По количеству заболевших за сутки Нижегородская область продолжает занимать самые высокие строчки всероссийского рейтинга

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на утро 28 августа еще 133 нижегородца подхватили коронавирусную инфекцию, и таким образом число заболевших составило 27262 человека.

226 жителей выздоровели, и количество выздоровевших составляет 24474 человека. Увы, за сутки коронавирус унес жизни 4 человек, и на сегодняшний день количество летальных исходов достигло 460.

По количеству заболевших за сутки Нижегородская область продолжает занимать самые высокие строчки печального антирейтинга. Вот уже второй день подряд регион держится в первой пятерке, занимая четвертое место. Лидер рейтинга по традиции – Москва (654 заболевших), на втором месте Санкт-Петербург (187), на третьем – Московская область (150). Также в пятерку вошла Ростовская область, которая отстала от Нижегородчины всего на одного заболевшего.

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