Экспорт продукции АПК в Нижегородской области вырос на 17%

За 7 месяцев 2020 года предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области увеличили экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, до 160 млн долларов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона уточнил, что предприятия нижегородского агропрома увеличили поставки за рубеж зерна, рыбных изделий, молочной, мясной, масложировой и другой продукции.

«В этом году в Нижегородской области довольно успешно проходит уборочная кампания. Несмотря на непростые погодные условия в начале сезона, аграрии вырастили достойный урожай. Ожидаем получить прибавку по всем основным видам сельхозпродукции. Особенно хорошая урожайность отмечается по зерновым культурам. Это позволяет быть уверенными в том, что мы не только закроем внутренние потребности региона в зерне, но и отправим часть на экспорт», - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора, в настоящее время более 60 предприятий АПК региона поставляют свою продукцию в 35 стран мира. В основном экспортируется масложировая, молочная, мясная, мукомольно-крупяная продукция, зерно, рыбные изделия, мороженое, племенной скот.

«Мы продолжим развивать экспортную деятельность. Ориентируемся на открытие и расширение доступа нижегородских производителей на перспективные зарубежные рынки», - добавил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что экспортеры могут воспользоваться мерами господдержки.

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