Нижегородские киноманы смогут бесплатно попасть на ночной сеанс

29 августа в Нижегородской области пройдет "Ночь кино" в рамках Всероссийской акции с тем же названием. бесплатно жителям региона предложат посмотреть фильмы российского производства «Лед-2» (режиссер Жора Крыжовников), «Холоп» (режиссер Клим Шипенко), а также анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк - 4» (режиссер Дарина Шмидт).

В Нижнем Новгороде показ состоится на 4-х площадках: в кинотеатрах «Буревестник» и «Орленок», Центре культуры и кино «Зарница», а также в общественно-досуговом центре «Смена».

Из областных городов к акции также присоединились Арзамас, Ветлуга, Выкса, Перевоз, Саров, Чкаловск и Ковернино. В этих населенных пунктах фильмы покажут в местных домах культуры.

Напомним, кинотеатрам разрешили возобновить работу с 25 августа, но при условии соблюдения санитарных требований. Залы разрешено заполнять не более чем на треть, от зрителей необходимо требовать соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Есть любимый попкорн и другую еду запрещено, а в залах должны быть установлены бактерицидные облучатели и проводится дезинфекция после каждого показа.

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