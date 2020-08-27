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Глеб Никитин вручил сертификаты на улучшение жилищных условий 30 многодетным семьям

470 тысяч нижегородцы смогут потратить целевым образом
Юлия ВасилишинаЮлия ВасилишинаЮлияВасилишина
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил 30 многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области

- В Нижегородской области насчитывается свыше 26,6 тысяч многодетных семей, - отметил Глеб Никитин. – Сейчас в очереди на бесплатное предоставление земельного участка стоят около шести тысяч семей. Чтобы ускорить процедуру получения поддержки, с апреля 2020 года вместо участка можно получить сертификат на улучшение жилищных условий. Выданные 470 тысяч рублей можно потратить на достройку дома, первый взнос по ипотеке или договор купли-продажи жилого дома. Также эти деньги можно направить на погашение действующей ипотеки.

Напомним, прием заявлений от многодетных семей в Нижегородской области начался с 13 июля. Первые 30 семей уже смогли получить такие сертификаты. По мере формирования очереди заявителей региональное министерство имущественных и земельных отношений продолжит вручать сертификаты.