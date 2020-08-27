Производство продуктов в Нижегородской области выросло на 7,5%

Производство продуктов питания выросло в Нижегородской области на 7,5% за январь-июль 2020 года. Об этом сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.

«Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели за 7 месяцев продукции на сумму 71,5 млрд рублей. При этом увеличен выпуск молока, сыров, сливочного масла, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, плодовоовощных консервов, яичных продуктов, майонеза», - пояснил Николай Денисов.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, предприятия агропрома продолжают инвестировать в развитие своих производств: вводят в эксплуатацию новые производственные линии и перерабатывающие цеха», - подчеркнул Николай Денисов.

Среди крупных инвестиционных проектов, реализация которых уже завершена в этом году, строительство плодоовощного производственного комплекса и монтаж линии по производству фруктово-ягодных начинок в ООО «Компания «Зеленый город»; установка бутылочной линии для разлива молочной продукции в ЗАО «Молоко» (Городец); модернизация приемно-аппаратного цеха, маслодельного цеха, цеха переработки сыворотки в АО «Маслосырзавод «Починковский», установка камеры по выпуску термостатной молочной продукции и запуск новой технологической линии по производству творога в АО «Павловский молочный завод»; развитие мощностей производства и расфасовки соусов, майонезов в АО «Нижегородский масложировой комбинат».

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