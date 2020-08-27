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Глеб Никитин: «Льготы в особых экономических зонах позволят повысить инвестиционную привлекательность региона»

Губернатор предложил предоставить преференции участникам ОЭЗ «Кулибин»
Юлия ВасилишинаЮлия ВасилишинаЮлияВасилишина
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил предоставить налоговые льготы резидентам особой экономической зоны «Кулибин». По мнению главы региона, это создаст более выгодные условия для ведения бизнеса и повысит инвестиционную привлекательность региона. Инициативу губернатора поддержало Законодательное собрание Нижегородской области.

- В соответствии с законопроектом, предлагается на девять лет освободить резидентов особой экономической зоны «Кулибин» от уплаты транспортного налога, - говорится в сообщении. – Также могут быть понижены ставки по налогу на прибыль в областной бюджет.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа была создана в Дзержинске в мае 2020 года. Ее площадь составляет 72 га. Данная площадка имеет всю необходимую инфраструктуру.

- Мы достигли неплохих результатов во взаимодействии с инвесторами и в 2019 году вошли в топ-20 регионов национального инвестрейтинга АСИ, - уверен губернатор Глеб Никитин. - Теперь нужно улучшить условия реализации проектов в Нижегородской области.