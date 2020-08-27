Глеб Никитин: «Льготы в особых экономических зонах позволят повысить инвестиционную привлекательность региона»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил предоставить налоговые льготы резидентам особой экономической зоны «Кулибин». По мнению главы региона, это создаст более выгодные условия для ведения бизнеса и повысит инвестиционную привлекательность региона. Инициативу губернатора поддержало Законодательное собрание Нижегородской области.

- В соответствии с законопроектом, предлагается на девять лет освободить резидентов особой экономической зоны «Кулибин» от уплаты транспортного налога, - говорится в сообщении. – Также могут быть понижены ставки по налогу на прибыль в областной бюджет.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа была создана в Дзержинске в мае 2020 года. Ее площадь составляет 72 га. Данная площадка имеет всю необходимую инфраструктуру.

- Мы достигли неплохих результатов во взаимодействии с инвесторами и в 2019 году вошли в топ-20 регионов национального инвестрейтинга АСИ, - уверен губернатор Глеб Никитин. - Теперь нужно улучшить условия реализации проектов в Нижегородской области.