С 1 сентября в Нижегородской области меняется расписание электричек

С 1 сентября меняется расписание движения пригородных электропоездов на Нижегородском направлении. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Поезд № 6001/6002 Нижний Новгород - Московский – Проспект Гагарина будет отправляться в 05.17 и прибывать на Гагарина в 6:31. Остановок на станциях Кондукторская и Окская электричка делать не будет.

Поезд в обратном направлении № 6011/6012 от проспект Гагарина до Московского вокзала отходит от станции в 6:39, и прибывает на конечную в 7:53.

Еще один поезд № 6003/6004 сообщением Нижний Новгород - Московский – Проспект Гагарина будет отправляться в 6:00 и прибывать на конечную станцию в 7:23.

Актуальное расписание будет выложено на сайте ВВПК и в сервисе Яндекс.Расписание.

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