50 миллионов рублей выделили на строительство автостанции в Дивееве Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На строительство автостанции в Дивееве выделили 50 миллионов рублей. Строительство этого объекта станет очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Соответствующие поправки были одобрены Законодательным собранием Нижегородской области.

- Заказчиком этого проекта выступает администрация Дивеевского района, - говорится в сообщении управляющей компании по развитию Саровско-Дивеевского кластера. – Данный комплекс будет включать в себя здание вокзала и внутреннюю территории с перронами для посадки и высадки пассажиров. Также предусмотрено строительство специальной стоянки автобусов между рейсами, закрытого бокса для техосмотра и открытой эстакады для осмотра транспорта.

По данным управляющей компании, общая площадь автостанции составляет 411,7 квадратных метров. Ежедневно оттуда в разных направлениях смогут уезжать до тысячи человек.

- В здании вокзала планируется организовать буфет и комнату матери и ребенка, - говорится в сообщении. – Также предусмотрена возможность автоматического регулирования внутреннего микроклимата помещений. В настоящее время данный проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

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