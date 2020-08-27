Еще 134 нижегородца заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки еще у 134 нижегородцев была диагностирована коронавирусная инфекция. Таким образом, количество зараженных коронавирусом превысило 27 тысяч человек. На 27 августа оно составило 27129 человек.

188 жителей региона побороли инфекцию и выписались с больничных за минувшие сутки. Число выздоровевших составляет 24248 человек. К сожалению, коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни жителей Нижегородской области. За минувшие сутки еще три пациента не смогли преодолеть болезнь, и таким образом число летальных исходов составило 456.

По количеству заболевших Нижегородская область вновь поднялась на верхние строчки печального рейтинга по регионам страны. По данным на сегодняшнее утро, регион занял четвертое место, пропустив вперед только Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Минимальное количество заболевших по-прежнему регистрируется в Чукотском АО, Севастополе, Ненецком округе и Еврейской АО – здесь оно не превышает 2-3 человек за сутки.

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