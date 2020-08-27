Глеб Никитин вручит многодетным семьям жилищные сертификаты

Сегодня, 27 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручит многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий. 470 тысяч рублей (стоимость сертификата) родители смогут потратить на улучшение жилищных условий. Так, поясняет пресс-служба областного правительства, сертификат можно вложить в достройку дома, погасить с его помощью первый ипотечный взнос или действующую ипотеку.

«В Нижегородской области более 26,6 тысячи многодетных семей, шест ь тысяч стоят в очереди на бесплатное получение земельного участка. Чтобы ускорить процесс получения поддержки, с апреля 2020 года мы расширили нормы регионального закона: теперь он позволяет вместо участка выбрать социальную выплату - сертификат на улучшение жилищных условий», – пояснил глава региона.

Напомним, для получения сертификата все члены многодетной семьи должны быть гражданами РФ, прописанными в Нижегродской области. Те, кто уже получил бесплатно земельный участок, не могут претендовать на сертификат.

Информацию о необходимом пакете документов и порядке их представления можно узнать в управлении социальной защиты населения по месту жительства.Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8-831-435-65-08; о порядке реализации жилищного сертификата – по телефону: 8-831-422-28-53.

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