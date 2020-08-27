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Общество

Глеб Никитин вручит многодетным семьям жилищные сертификаты

Нижегородцы смогут потратить 470 тыс. рублей на первый взнос по ипотеке или на достройку дома
Инна БеловаИннаБелова
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Сегодня, 27 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручит многодетным семьям сертификаты на улучшение жилищных условий. 470 тысяч рублей (стоимость сертификата) родители смогут потратить на улучшение жилищных условий. Так, поясняет пресс-служба областного правительства, сертификат можно вложить в достройку дома, погасить с его помощью первый ипотечный взнос или действующую ипотеку.

«В Нижегородской области более 26,6 тысячи многодетных семей, шест ь тысяч стоят в очереди на бесплатное получение земельного участка. Чтобы ускорить процесс получения поддержки, с апреля 2020 года мы расширили нормы регионального закона: теперь он позволяет вместо участка выбрать социальную выплату - сертификат на улучшение жилищных условий», – пояснил глава региона.

Напомним, для получения сертификата все члены многодетной семьи должны быть гражданами РФ, прописанными в Нижегродской области. Те, кто уже получил бесплатно земельный участок, не могут претендовать на сертификат.

Информацию о необходимом пакете документов и порядке их представления можно узнать в управлении социальной защиты населения по месту жительства.Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8-831-435-65-08; о порядке реализации жилищного сертификата – по телефону: 8-831-422-28-53.

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