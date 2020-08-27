Свыше 146 тысяч учеников начальных классов в Нижегородской области обеспечат бесплатным питанием

С 1 сентября 2020 года свыше 146 тысяч учеников начальных классов в нижегородских школах будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Для учеников начальных классов, обучающихся в первую смену, будут приготовлены горячее завтраки, - говорится в сообщении. – Для учеников второй смены – горячие обеды. Соответствующе рекомендации даны региональным Роспотребнадзором.

Стоимость горячего питания зависит от утвержденного меню. В среднем – это 60-75 рублей. Для сравнения, в прошлом году стоимость горячего питания школьников составляла 50 рублей.

Из-за продолжающейся сложной ситуации с коронавирусом определенные ограничения будут наложены и на работу пищеблоков. В частности, весь персонал столовых должен работать в перчатках и масках, а автоматическая мойка посуды вестись в максимально горячем режиме. В случае ручной мойки должны использоваться дезинфицирующие средства.

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