Самострои узаконят в Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области приняло во втором чтении закон «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в их фактическом пользовании.

Соответствующий закон был разработан региональным министерством имущественных и земельных отношений. Благодаря этому закону удастся защитить интересы граждан, у которых самовольно построены жилые дома в период до 1 сентября 2006 года.

- Эти меры распространяются на тех граждан, которые проживают в своих домах более 15 лет и не имеют в собственности иных жилых помещений, - предупредил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. – Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мы решили увеличить срок действия закона до 31 декабря 2023 года. Изначально планировалось, ограничить эти меры 2021 годом.