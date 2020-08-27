893 школы Нижегородской области готовы к новому учебному году

В Нижегородской области завершена приемка школ к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 893 школы региона откроют свои двери учащимся 1 сентября, в школы пойдут 338 038 школьников.

Нижегородские школы начнут свою работу с соблюдением требований нового временного СанПиН, содержащего требования к организации образовательного процесса. В частности, временные санитарные правила не регламентируют численность детей, но сохраняются требования, установленные постоянно действующим СанПиНом. Кроме того, по словам министра образования Нижегородской области Сергея Злобина, действуют дополнительные СанПины для школ, такие как обработка антисептиком рук при входе в школу, регулярная дезинфекция помещений и другие.

«Была поставлена задача - разработать максимально комфортные требования безопасности для учеников и педагогов. Понятно, что нормально вести урок или учиться в маске просто невозможно», - сказал губернатор региона Глеб Никитин и подчеркнул, что в существующих условиях важнее сделать так, чтобы ученики как можно меньше пересекались во время учебного процесса.

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