Небо над Нижним Новгородом затянули тучи, но осадков не ожидается

По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в четверг, 27 августа, в Нижнем Новгороде довольно прохладно – всего 17 градусов тепла. Небо затянуто облаками, которые не покинут регион в течение всего дня. Небольшие прояснения синоптики обещают только во второй половине дня, и то ненадолго.

Во второй половине дня немного потеплеет – до 21 градуса. Осадков по прогнозам синоптиков не ожидается. К ночи похолодает – до +16.

Ветер юго-западный, вечером и ночью – восточный, 1-3 метра в секунду с порывами до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность, в течение дня до 67%.

Уже завтра и в субботу синоптики обещают грозы и дожди, температура воздуха, впрочем, существенно не упадет, оставшись на уровне 21-23 градусов выше ноля.

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