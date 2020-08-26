В Нижегородской области приступили к строительству обстановочного судна

В посёлке Окский Богородского района на верфи ООО СК «Р-Флот» заложили киль первого обстановочного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Теплоход класса РРР «О-ПР 2.0 (лед 20)» станет первым из 10 судов, построенных для администраций бассейнов внутренних водных путей РФ.

Отметим, что основной функцией обстановочного судна является слежение за глубинами судового хода,а также установка буев и бакенов для навигационного ограждения. Кроме того, данные судна следят за гидрологическим состоянием рек.

Согласно контракту, строительство теплохода должно быть завершено в 2022 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.