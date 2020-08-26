В городе Бор госжилинспекция проверила ход ремонта подъездов Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

26 августа 2020 года госжилинспекция проверила ход ремонтных работ подъездов в городе Бор. Управляющим компаниям было поручено провести декоративный ремонт после обращений местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Специалисты проверили дом 7А на улице Первомайской, где необходимо было восстановить штукатурный слой, покрасить стены и перила, побелить потолок.

Во время проверки инспекционная коллегия обнаружила ряд дефектов, хоть с работой подрядчик и справился.

- На первом этаже некачественно произведена побелка, плафоны не очищены, как и оконные заполнения. Мы вынесли предостережение управляющей компании. Чуть позже проведем повторную проверку и посмотрим, устранены ли дефекты, - подчеркнула начальник Борского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Татьяна Слободянюк.

Затем был проверен ремонт в подъезде на улице Октябрьской, 86. Замечаний к качеству работ у Госжилинспекции не возникло.

Также специалисты посетили дом №1 по улице Трудовой в поселке Неклюдово, где ремонтные работы до сих пор не завершились, хоть срок исполнения предписания уже истек. В настоящее время подрядная компания уже выполнила покраску стен и побелку потолка. Теперь в подъезде восстанавливается кирпичная кладка входа в подвальное помещение, продолжается покраска перил.

- Тем не менее, санкций к управляющей компании применять не будем. К ремонтным работам они не могли приступить из-за ограничительных мер, - заявила Татьяна Слободянюк.

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