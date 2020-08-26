Нижегородцы завоевали 13 медалей на Кубке России по гребному спорту. Фото: Федерация гребного спорта России, Пресс-служба министерства спорта Нижегородской области

Нижегородцы завоевали 2 серебряных и 11 бронзовых медалей на Кубке России по гребному спорту. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в соревновании приняли участие спортсмены из 15 регионов страны, а само мероприятие проходило на гребном канале «Крылатское» в Москве в период с 21 по 24 августа 2020 года.

В составе экипажа мужской двойки серебряную медаль завоевали Глеб Земляникин и Богдан Померанцев. Кроме того, Богдан занял 3-е место в заездах восьмерок с рулевым.

Бронзовые медали заработали Екатерина Беликова и Алена Новикова в составе женской двойки и восьмерки с рулевым.

Не меньших успехов добились нижегородки Софья Тимошкина, Юлия Швецова, Дарья Чернова, Екатерина Соловьева, Элина Голубева, Маргарита Матвиенко, которые стали бронзовыми призерами в заездах восьмерок с рулевым.

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