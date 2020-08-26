В нижегородских школах из-за коронавируса отменят звонки на уроки

Новый учебный год принесет множество изменений для нижегородских школ. Связано это с целым рядом ограничений, введенных из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Одним из таких изменений стала отмена звонков в нижегородских школах. Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе онлайн-педсовета, состоявшегося 26 августа.

- В новом учебном году расписание будет составлено таким образом, чтобы максимально развести потоки школьников на входе и по пути в столовые, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. – Поэтому общешкольные звонки будут отменены, чтобы не было соблазна отпускать всех одновременно.

Напомним, ранее Давид Мелик-Гусейнов заверил, что обязательной вакцинации учителей от коронавируса в нижегородских школах не будет. Любые вакцинации могут проводиться лишь в добровольном порядке.

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