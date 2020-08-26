Стало известно, стоит ли ждать обязательной вакцинации от коронавируса нижегородских учителей

В Нижегородской области не будет обязательной вакцинации учителей. Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, отвечая на вопросы нижегородских педагогов на онлайн-педсовете, состоявшемся 26 августа.

- В скором времени в Нижегородскую область прибудет первая партия вакцины от коронавируса, - рассказал региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. – В первую очередь, она предназначена для медицинских работников. После них смогут пройти вакцинацию и другие категории граждан, в том числе и учителя, если захотят. Эта вакцинация, подчеркну, может быть только добровольной.

Напомним, ранее сообщалось о том, как нижегородские школы будут работать в новом учебном году, и какие требования будут предъявляться к ученикам и учителям. К слову, ранее уже сообщалось о том, что все школы будут работать в очном формате.

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