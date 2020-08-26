Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок надежды» состоялся в Нижнем Новгороде. Фото: Мария Влезько

С 23 по 29 августа 2020 года в Нижнем Новгороде пройдет 40-й юбилейный шахматный фестиваль «Кубок надежды — 2020». В рамках фестивальной программы в большом, комфортном зале с панорамными окнами на стадионе «Нижний Новгород» состоятся шахматные соревнования. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

- Мы бесконечно счастливы, что фестиваль состоялся! Мы долго ждали и, наконец, дождались, что «живые» шахматы возвращаются в нашу жизнь. Нижегородская земля в числе первых в стране проводит шахматные соревнования в традиционном формате, - подчеркнул президент Федерации шахмат Нижегородской области Илья Завиваев.

В турнире по быстрым шахматам разных возрастных категорий приняли участие 133 спортсмена, приехавшие со всей России.

Отметим, что для спортсменов созданы все условия, которые соответствуют лучшим европейским стандартам проведения шахматных соревнований.

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