На Автозаводе первоклассникам из многодетных семей вручили подарки. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Автозаводском районе состоялось праздничное мероприятия с вручением подарков 31 первокласснику из многодетных и малообеспеченных семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В рамках благотворительной акции «Подарок первокласснику», которая проводится уже в 12 раз, детям вручили школьные рюкзаки, укомплектованные канцелярскими товарами.

- Одного ребенка, как многие говорят, трудно собрать к школе, а у меня в этом году пятеро идут учиться. Рюкзаки очень хорошие. Есть все, что нужно, - рассказала мама семерых детей Елена Покровская.

При этом 1 сентября 2020 года в школы пойдет 31 369 школьников Автозаводского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.