Опрессовка в жилых домах Канавинского района завершена на 96%

В Канавинском районе практически завершена подготовка к отопительному сезону. По данным на 26 августа 2020 года промывка и опрессовка систем отопления выполнена в 914 из 943 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Отметим, что в домах без центрального отопления также проводятся подготовительные мероприятия. Так, например, специалисты проводят проверку дымоходов и вентиляционных каналов.

Кроме того, в Канавинском районе готовы к зиме на 100% объекты социальной сферы и образовательные учреждения.

- Работы по подготовке к отопительному периоду идут в соответствии с планом. В настоящее время из 11 ведомственных котельных подготовлено 10. Управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома района, активно предоставляют паспорта готовности, – отметил исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Александр Кулагин.

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