Региональный минздрав открыл телефонную линию по получению справок в детсады и школы

С 26 августа 2020 года министерство здравоохранения Нижегородской области откроет телефонную линию по вопросам, связанным с получением медицинских справок в дошкольные и общеобразовательные учреждения региона. Звонки будут приниматься в будние дни с 9:00 до 18:00. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Телефоны горячей линии: 8 (831) 435-31-47, 435-31-44.

Напомним, что все образовательные организации начнут свою работу в очном формате уже с 1 сентября с соблюдением нового временного СанПиН. Согласно требованиям, получение медицинской справки об отсутствии COVID-19 потребуется только детям школьного возраста, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией или переболели сами.

- Все остальные дети будут допускаться в образовательные организации по результатам ежедневной термометрии, без дополнительного предъявления справок как в первый, так и в последующие дни посещения школы или детского сада, - уточнил Давид Мелик-Гусейнов.

При этом, если ребёнок будет отсутствовать в детском саду дольше пяти дней, то при возвращении в дошкольное учреждение потребуется предъявить новую медицинскую справку об общем состоянии здоровья.

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