В 2020 году регион увеличил финансирование грантовой поддержки фермерства

В 2020 году в Нижегородской области до 294,5 миллионов рублей увеличилось финансирование грантовой поддержки развития фермерства. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян.

- Итоги грантовых конкурсов уже подведены. Программы грантовой поддержки способствуют развитию малых форм хозяйствования, поэтому интерес к ним со стороны фермеров возрастает. С каждым годом число претендентов на получение грантов увеличивается, - подчеркнул заместитель губернатора.

В этому году гранты на развитие получили 5 семейных ферм, 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива по переработке молока и 47 фермерских хозяйств. Так, 16 фермеров получили гранты «Агростартап», которые позволяют открыть свой бизнес или расширить его.

Отметим, что гранты «Агростартап» в размере до 5 миллионов рублей, являются новой формой государственной поддержки в сфере сельского хозяйства.

- Полученные субсидии фермеры направят на приобретение сельскохозяйственной техники, покупку крупного рогатого скота, а также на строительство, реконструкцию и ремонт животноводческих помещений, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Известно, что, в основном, грантополучателями 2020 года стали фермерские хозяйства, занимающиеся производством зерна, молока и мяса.

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