Общественные экоинспекторы убрали мусор на территории заповедника в Канавинском районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Общественные инспекторы регионального министерства экологии убрали мусор на территории памятника природы «Железнодорожные дачи» в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Объем ликвидированной свалки составил свыше 5 метров кубических. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- В границах памятника природы запрещается любая деятельность, не связанная с сохранением и изучением этого природного комплекса, любое повреждение или вырубка деревьев и кустарников, стоянка и проезд автотранспорта, засорение, захламление и загрязнение территории. Об этом мы говорим отдыхающим и многие искренне удивляются – не знают, что здесь особая природная зона. И мусорить, находясь на территории памятника природы, кстати, намного дороже – штраф можно получить и за ущерб экологии, - сообщил общественный экологический инспектор Минэкологии Нижегородской области Вячеслав Бабушкин.

Отметим, что общественным инспектором может стать любой гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший вступительные испытания. Важнейшей задачей экоинспекторов является регулярное патрулирование на особо охраняемых природных территориях, а также проведение воспитательно-разъяснительной работы с жителями региона.

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