К девяти годам колонии строгого режима приговорили нижегородца за убийство своей знакомой

Нижегородца, убившего свою подругу, приговорили к девяти годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московского района.

- 1 и 2 января 2020 года мужчина вместе со своей подругой распивали спиртные напитки, - говорится в сообщении. – Как вдруг между ними произошла ссора, переросшая в драку. Тогда-то женщина и схватилась за нож и ранила его в шею.

В ответ мужчина принялся избивать ее по лицу неустановленным предметом, а вскоре, выхватив нож, ударил им ее. В результате женщина получила серьезные ранения. Удар пришелся как раз в сердце и плевральную полость.

От полученных ранений женщина скончалась на месте. Она умерла прямо в квартире на улице Народной в Нижнем Новгороде.

- От колото-резаного ранения грудной клетки, с повреждением сердца, сопровождавшегося развитием тампонады сердечной сорочки и острой сердечной недостаточности, - говорится в сообщении. – Решением суда мужчина был признан виновным и приговорен к девяти годам в колонии строгого режима.