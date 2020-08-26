Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 34 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в регионе на сегодняшний день составляет 24 074 человек.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 26 995 человек, из них 13 237 проживают в Нижнем Новгороде, 13 758 – в районах и городских округах Нижегородской области.

За минувшие сутки новых случаев заражения COVID-19 не было выявлено в 34 районах Нижегородской области.

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных COVID-19 в Нижегородской области, находится на территории Дзержинска (2 301), а также Павловского района (1 408).

Данные по районам:

Автозаводский – 3113

Ленинский – 2125

Канавинский – 1797

Сормовский – 1454

Советский – 1431

Московский – 1397

Нижегородский – 1070

Приокский – 850

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