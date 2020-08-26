В Кулебаках завершили благоустройство городского парка Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области в городе Кулебаки завершили благоустройство центрального парка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Этот парк является примером того, как можно и нужно постепенно преображать территорию, создавать на ней новые локации, которые действительно интересны и востребованы жителями. Для достижения такого результата необходимо привлекать людей к работе над созданием проектов. Спрашивать, что они хотят увидеть в парке или сквере, какими функциональными зонами им будет интереснее пользоваться, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что работы над преображением общественного пространства начались ещё в 2018 году. Тогда здесь отремонтировали деревянную набережную, установили новое освещение, проложили дорожки брусчаткой, также на территории парка появился пункт проката катамаранов.

За 2019 год подрядная компания установила световой фонтан и построила открытую летнюю сцену. Кроме того, для юных жителей Кулебак в парке была установлена новая детская спортивная площадка, которая включает в себя 7 игровых башен с выходами в тоннель-цилиндр, канатный куб с сетями из армированного каната, 9 мостов-переходов различной конструкции, качельный сектор, скалодромы и лестницы, гимнастический канат и горки.

Работы по благоустройству парка завершились в 2020 году. К этому времени на детской площадке появились батуты, канатная дорога, качели и декоративное освещение. Также подрядчик провел озеленение территории и обустроил пешеходные дорожки с покрытием из природного материала.

- Городской парк всегда являлся любимым местом отдыха жителей. И в выходные сюда приходят целыми семьями. Установили новые лавочки, где мамы и папы, бабушки и дедушки могут посидеть, пообщаться, пока дети играют на площадке. Мы старались сделать парк максимально интересным для всех групп населения. И, по отзывам людей, у нас это получилось, - сообщила глава администрации г.о.г. Кулебаки Людмила Узякова.

На финансирование благоустройства парка в этом году была выделена сумма в размере около 8 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.