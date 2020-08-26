Более 89% нижегородцев, заболевших коронавирусом, уже выздоровели

По данным на 26 августа 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровел ещё 164 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, а общее число выздоровевших достигло 24 074. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что за последние сутки был выявлен 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом «COVID-19» – 26 995 человек. Количество смертей от коронавируса в регионе выросло до 453.

Также стоит отметить, что средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,5% и составил 22 079 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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