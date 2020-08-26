В Нижнем Новгороде временно отключили воду и свет

В среду, 26 августа, нижегородцы вновь останутся без света и воды. Причиной отключения стали плановые работы на системах ЖКХ. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света до 17:00 придется остаться жителям Автозаводского района —улицы Старых Производственников (№2,2а,2б), Лескова (№27), Ляпунова (№5), Турнирная (№4,6,8), Нарвская (№10,12,14,17,19,20). Отключение электроснабжения также с 13:00 до 16:00 произойдет на улице Переходникова (№29), проспекте Бусыгина (№12, 14,16,18).

Также без света до 16:00 в Сормовском районе уже остались жители переулка Общественный (№10,10а,7,9,11а,13, 15,17,4а,6а,20,13а,16,21), Крутой (№1-15, 4а,2,4,6,14), улицы Кима (№90-158,126а,130а, 134), Планетная (№38.36а,37,36), Волжская (№16,40).

В Московском районе без света с 12:00 до 17:00 остались жители улицы Пролетарская (№1,3), Акимова (№23).

В Нижегородском районе до 17:00 обесточат дома на улице Большая Печерская (№58,60,66-76), Сеченова (№7,9,11).

Отключения света также уже произошло в Советском районе. Здесь электроснабжение будет отсутствовать до 13:00 дня в домах на улице Родниковая (№51-57), Звенигородская (№3,5,7,4/2,6/1,8) и в переулке Звенигородский (№3,2-10).

В Ленинском районе до 17:00 без света останутся девять домов на проспекте Ленина (№49/1,51/2,53/5,49/2,49).

Кроме того, до 17:00 обесточат дома в Канавинском районе на улице Зеленодольская (№130-144,146), Симферопольская (№18), Пахомова (№63,68,68а,70а, 71).

Отключение от горячего водоснабжения запланировано в Ленинском районе на улице Даргомыжского (№7,5,3,11), Адмирала Макарова (№4/3,6/3).

В Советском районе без горячей воды до 15:00 остались дома по улице Агрономическая (№138,132/35,136,134), Кузнечихинская (№37), Рыбинская (№73,75,77).

Полный график отключений электроэнергии и водоснабжения с номерами домов можно посмотреть на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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