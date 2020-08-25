С 77-ой годовщиной окончания Курской битвы поздравили ветеранов в Приокском районе

Ветеранов поздравили с 77-ой годовщиной окончания Курской битвы поздравили в Приокском районе. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Прикоском районе Нижнего Новгорода поздравили двух ветеранов, принимавших участие в Курской битве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что 23 августа 2020 года исполнилось 77 лет со дня окончания Курской битвы, которая продлилась 50 дней - с 5 июля по 23 августа 1943 года в годы Великой Отечественной войны.

Анатолий Степанович Боднарь рассказал, что ушел на фронт, достигнув совершеннолетия. Два года и восемь месяцев он прослужил в 71-ом артиллерийском дивизионе, в составе которого оказался на Курской дуге.

Константин Иванович Бычков на службу был призван в 19 лет. В составе стрелкового полка, будучи радистом, он участвовал в битвах на Курской дуге, сражался за освобождение Белорусской ССР, дошел до Берлина, даже не получив ранений.

- Мы пообщались с каждым фронтовиком в уютной обстановке, за чашкой чая. Принесли небольшие подарки и вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ветераны много шутят, делятся бесценными воспоминаниями. Они видели ужасы войны, но до сих пор не теряют присутствия духа. Поражает их внутренняя сила, - рассказала начальник управления по организационной работе Ольга Деревянкина.

Согласно данным департамента социальной политики администрации Нижнего Новгорода, в настоящее время в городе проживает 7 518 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 512 человек – это участники и инвалиды боевых действий, 142 человека – блокадники, 141 человек – узники фашистских лагерей и гетто, остальные – труженики тыла.

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