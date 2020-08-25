В Нижнем Новгороде приступили к проверке дорог, отремонтированных понацпроекту. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде стартовала кампания по приемке дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Приемка ремонтных работ стартовала в Сормовском районе на трех участках дороги – на улице Федосеенко, бульваре Юбилейном и проезде от улицы Коминтерна до улицы Щербакова.

В рамках проекта было заменено дорожное полотно, отремонтированы тротуары, а также нанесена горизонтальная разметка со светоотражающими элементами. Кроме того, подрядчик выполнил устройство пандусов на пешеходных переходах для маломобильных групп населения, установил бортовые камни и новые дорожные знаки.

Во время проверки комиссия выявила ряд замечаний по занижению и завышению укрепленных обочин и благоустройству территорий, а также возникли вопросы к организации безопасности водителей и пешеходов на ряде участков.

Прораб ООО «ЭЙДОС» Кирилл Смирнов принял все замечания во внимание и сообщил, что они будут устранены в ближайшее время.

Однако, стоит отметить, что качество покрытия дорожного полотна на всех отремонтированных участках соответствует ГОСТу.

Напомним, что нижегородцы могут обратиться в администрацию города, если обнаружат грубые нарушения технологии ремонтных работ, проводимых подрядными организациями. За нарушения технологий подрядчики будут привлечены к ответственности.

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