В Балахнинском ДК реконструируют танцевальный зал. Фото: Администрация Балахнинского района

25 августа 2020 года состоялась проверка ремонтных работ танцевального зала Балахнинского районного Дома Культуры. Об этом сообщает администрация Балахнинского района.

Проверку проводила исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации Балахнинского района Людмила Налтакян.

На данный момент известно, что подрядчик продолжает реконструкцию подвесного потолка и монтаж декоративной лепнины на потолке и стенах зала. Полностью завершены работы по подготовке к отделке стен и колонн танцевального зала.

По проекту на полу танцевального зала появится декоративная плитка из керамогранита, а также будут установлены кованые ограждения балконов и лестниц, противопожарные двери.

- Ремонт ведется масштабный, без отставания от графика. Качество выполненных работ достойное. В танцевальном зале появится прекрасное двухуровневое освещение, лепнина, барельефы в стиле классицизма. Уверена, что после ремонта танцзал обретет неповторимый и презентабельный вид, здесь можно будет проводить культурные мероприятия областного и даже всероссийского уровня, - поделилась Людмила Налтакян.

Отметим, что ремонтные работы на объекте должны быть завершены 31 октября 2020 года.

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