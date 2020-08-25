В Нижнем Новгороде откроют две новые школы. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В новом учебном году в Нижнем Новгороде откроется сразу две новые школы – в жилом комплексе «Цветы» и в поселке Новинки. Об этом рассказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова на образовательном форуме «Точки роста - 2020».

Напомним, строительство новой школы № 131 в ЖК «Цветы» началось еще в конце 2018 года. Вся ее территория разделена на четыре функциональные зоны – физкультурно-спортивную, игровую, хозяйственную и зону отдыха.

- Школа № 131 оснащена по последнему слову техники, - рассказывает директор школы Ирина Борякова. – В кабинетах химии, физики, биологии созданы специальные демонстративные столы и лаборантские. В кабинетах музыки и иностранных языков есть интерактивные доски, акустические системы и проекторы. Кроме того, здесь есть два спортивных зала с тренажерами.

Кроме того, новое здание школы № 88 в этом году откроется в поселке Новинки. В последний раз новые школы в Нижнем Новгороде открывались 11 лет назад.