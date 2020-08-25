В Бутурлинском районе проверили ход ремонта кровли домов

Ход ремонта кровли домов проверили в Бутурлинском районе Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области проверили ход ремонта кровли домов в Бутурлинском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, в ходе проверки стало известно, что завершение капитального ремонта кровли дома №2 по улице Молодежной в селе Валгусы Бутурлинского района ожидается к середине сентября. На данный момент подрядной организацией уже проведены работы по устройству стяжки и первого слоя кровельного покрытия.

- В апреле этого года крыша была сильно повреждена порывами ветра. Инспекция незамедлительно провела обследование и составила акт. Ремонт начался оперативно, - сообщил начальник Сергачского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Алексей Федосеев.

Кроме того, начальником Сергачского отдела ГЖИ была проведена инспекция хода работ по частичному ремонту кровли дома №4 по улице Петра Бегина в Бутурлине.

Отметим, что управляющая компания может получить штраф в размере от 250 до 300 тысяч рублей, если не завершит ремонтные работы на данном объекте до окончания пробных пусков тепла 15 сентября.

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