Давид Мелик-Гусейнов ответит на вопросы нижегородцев в прямом эфире в Instagram

Как сообщает проектный офис Стратегии развития Нижегородской области, 26 августа 2020 года в 19:30 заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов проведет прямой эфир в Instagram.

Во время получасовой трансляции министр ответит на вопросы о возможности полного снятия ограничений в регионе; о функционировании больниц; расскажет о вакцине от COVID-19, а также об организации учебного процесса с 1 сентября.

Зрители трансляции также смогут задать волнующие их вопросы во время прямого эфира.

Прямой эфир состоится в инстаграм-аккаунте АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» (@nnstrategy).

Отметим, что позже эфир можно будет послушать в формате подкаста или ознакомиться с ним в текстовом формате.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.